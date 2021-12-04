Тело спустя три дня обнаружил местный житель и заявил об убийстве в полицию.

В Одесской области мужчина убил односельчанина и спрятал тело в диван.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как отмечается, вчера в правоохранительные органы обратился мужчина, который заявил о найденном в диване теле.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, установившая, что убийство совершено на территории Ивановской ОТГ еще 29 ноября, а заявитель обнаружил тело спустя три дня.

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В ходе проведения неотложных розыскных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленника – 29-летнего жителя Березовского района области.

"Установлено, что при совместном употреблении алкоголя потерпевший словесно обидел приятеля, из-за чего тот ударил мужчину ножом в грудь. От полученных ран он умер на месте. Чтобы скрыть следы своего преступления, злоумышленник спрятал убитого односельчанина в диван и скрылся", - говорится в сообщении.

Правоохранители квалифицировали инцидент по ч. 1. ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания, решается вопрос об объявлении ему подозрения. Фигуранту грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

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Автор: Лариса Козовая