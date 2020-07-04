В Одесской области в трубе школьной котельной обнаружен мертвым 17-летний парень

Юноша пропал еще 22 июня. Его разыскивали правоохранители и волонтеры.

Сегодня в городе Килия Одесской области в 20-метровой трубе школьной котельной обнаружен мертвым 17-летний парень.

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Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, юношу, которого разыскивали как без вести пропавшего, мертвым обнаружил его отец в 20-метровой трубе школьной котельной.

Предварительная причина смерти - самоубийство.

Отмечается, что сообщение об исчезновении несовершеннолетнего в полицию поступило 30 июня. На его розыск был ориентирован личный состав полиции региона и общественность.

Сведения по факту исчезновения полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и спасатели.

В рамках производства будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит окончательную причину смерти погибшего.

По информации волонтеров платформы «911», которые занимаются поиском пропавших людей, 17-летний Иван Делюков пропал еще 22 июня.

Отмечается, что по маршруту поиска расклеили сотни ориентировок, волонтеры обошли рынки, автовокзалы, остановки и магазины в надежде получить хоть какую-то информацию о пропавшем.

По предварительным данным экспертов, юноша погиб примерно 10 дней назад.

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