В Одесской области в трубе школьной котельной обнаружен мертвым 17-летний парень
Сегодня в городе Килия Одесской области в 20-метровой трубе школьной котельной обнаружен мертвым 17-летний парень.
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Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, юношу, которого разыскивали как без вести пропавшего, мертвым обнаружил его отец в 20-метровой трубе школьной котельной.
Предварительная причина смерти - самоубийство.
Отмечается, что сообщение об исчезновении несовершеннолетнего в полицию поступило 30 июня. На его розыск был ориентирован личный состав полиции региона и общественность.
Сведения по факту исчезновения полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и спасатели.
В рамках производства будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит окончательную причину смерти погибшего.
По информации волонтеров платформы «911», которые занимаются поиском пропавших людей, 17-летний Иван Делюков пропал еще 22 июня.
Отмечается, что по маршруту поиска расклеили сотни ориентировок, волонтеры обошли рынки, автовокзалы, остановки и магазины в надежде получить хоть какую-то информацию о пропавшем.
По предварительным данным экспертов, юноша погиб примерно 10 дней назад.
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