В городе Раздельная Одесской области в ночь на 1 января горела электричка.
Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, около 03:50 спасателям поступило сообщение о задымлении в вагоне электропоезда.
Читайте такжеВ Николаеве фейерверк залетел на балкон многоэтажки - огонь перекинулся на соседнюю квартиру (фото)Как выяснилось, возгорание произошло в машинном отделении головного вагона электропоезда, стоявшего на запасном пути.
Пожар был локализован в 05:15 и ликвидирован в 06:21 на площади 10 кв. м. Огонь повредил отделку и оборудование вагона.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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