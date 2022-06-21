По предварительной информации, во время движения у автобуса, следовавшего по маршруту Рени-Одесса, лопнули два колеса, из-за чего он перевернулся.

В Одесской области перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что авария произошла сегодня примерно в 07:00 возле села Николаевка-Новороссийская.

По предварительной информации, во время движения у автобуса, следовавшего по маршруту Рени-Одесса, лопнули два колеса, от чего транспортное средство перевернулось.

В салоне находились 13 пассажиров и 54-летний водитель. В результате ДТП женщина получила перелом ключицы и ребер, еще пять отделались легкими травмами.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, несколько дней назад на трассе Киев-Чоп украинские военные попали в смертельное ДТП.

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