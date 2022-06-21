В Одесской области перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
Отмечается, что авария произошла сегодня примерно в 07:00 возле села Николаевка-Новороссийская.
По предварительной информации, во время движения у автобуса, следовавшего по маршруту Рени-Одесса, лопнули два колеса, от чего транспортное средство перевернулось.
В салоне находились 13 пассажиров и 54-летний водитель. В результате ДТП женщина получила перелом ключицы и ребер, еще пять отделались легкими травмами.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, несколько дней назад на трассе Киев-Чоп украинские военные попали в смертельное ДТП.