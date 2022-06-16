В аварии погиб 22-летний военнослужащий.

Смертельная авария произошла в Ривненской области. Легковушка с украинскими военными врезалась в грузовик-кран.

Об этом сообщил пресс-служба полиции области.

Трагическое ДТП произошло 16 июня около 7:30 возле села Привольное Дубенского района на трассе Киев – Чоп.

"В ДТП погиб 22-летний военнослужащий, 21-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу. Их деблокировали спасатели из изуродованного легкового автомобиля", - говорится в сообщении.

Из-за аварии движение авто на трассе было частично усложнено, поэтому его регулировали патрульные полицейские.

Как ранее сообщал УНИАН, во временно оккупированном Херсоне российский военный на внедорожнике Toyota Land Cruiser устроил масштабную аварию со смертельным исходом.

Водитель авто на скорости выехал на красный сигнал светофора. По неподтвержденной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, еще четырех увезла "скорая помощь" с травмами.

При этом сам водитель выжил, сел в российский военный "Тигр" и быстро уехал с места аварии. Из-за того, что оккупанты отключили в городе связь, очевидцы не смогли вовремя вызвать "скорую помощь".

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