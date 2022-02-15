Девушка выжила, но получила травму, узнали журналисты.

В городе Килия Одесской области 9-классница пыталась совершить самоубийство, выпрыгнув с 5-го этажа.

Об этом сообщил один из местных Telegram-каналов.

Отмечается, что ученица 9-го класса выбросилась с 5-го этажа заброшенного здания. Она получила травму позвоночника и доставлена в больницу.

По предварительным данным, девочка пыталась покончить с собой после ссоры с родителями.

"Вчера (14 февраля, отмечался День святого Валентина – Ред.) в Килии девятиклассница после ссоры с родителями сиганула с пятого этажа недостроя, приземлилась на траву и получила травму позвоночника", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Одессе 54-летняя местная жительница бросилась под поезд и погибла. По предварительным данным, женщина оставила предсмертную записку, в которой было написано: "Мой позор – это мой позор. Постарайся жить без него. Главное – я любила тебя, как могла".

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