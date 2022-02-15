Сегодня в Одессе погибла женщина, бросившись под поезд.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
Как отмечается, ЧП случилось утром недалеко от железнодорожной станции "Слободская". По словам машиниста, перед приближением локомотива женщина внезапно вышла на колеи. Машинист применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния к жертве это оказалось бесполезным.
От полученных травм 54-летняя одесситка погибла. По месту ее проживания правоохранители обнаружили предсмертную записку.
Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство".
По данным соцсетей, в предсмертной записке говорится, что потерпевшая "загнала себя в тупик".
"Мой позор – это мой позор. Постарайся жить без него. Главное – я любила тебя, как могла", - сказано в записке.
Кому именно она адресована и что вынудило женщину совершить самоубийство, должно установить следствие.
Как сообщал УНИАН, в Одесской области вчера вечером электричка смертельно травмировала женщину, которая лежала на путях.