От полученных травм 54-летняя одесситка погибла.

Сегодня в Одессе погибла женщина, бросившись под поезд.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Как отмечается, ЧП случилось утром недалеко от железнодорожной станции "Слободская". По словам машиниста, перед приближением локомотива женщина внезапно вышла на колеи. Машинист применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния к жертве это оказалось бесполезным.

От полученных травм 54-летняя одесситка погибла. По месту ее проживания правоохранители обнаружили предсмертную записку.

Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство".

По данным соцсетей, в предсмертной записке говорится, что потерпевшая "загнала себя в тупик".

"Мой позор – это мой позор. Постарайся жить без него. Главное – я любила тебя, как могла", - сказано в записке.

Кому именно она адресована и что вынудило женщину совершить самоубийство, должно установить следствие.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области вчера вечером электричка смертельно травмировала женщину, которая лежала на путях.

Вас также могут заинтересовать новости: