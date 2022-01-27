Пока полицейские вели с ней переговоры, спасатели зашли в квартиру этажом выше и помешали женщине совершить самоубийство.

В Киеве ювенальные полицейские вместе с работниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям спасли женщину, которая с малолетним сыном пыталась прыгнуть с 12 этажа.

Согласно сообщению столичной полиции, вчера вечером, 26 января, к правоохранителям обратилась гражданка и сообщила, что ее дочь с малолетним внуком закрылась в квартире и угрожала совершить самоубийство вместе с ребенком.

На место были отправлены профильные службы.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника Дарницкого управления полиции Александр Савчук, с момента поступления вызова он по телефону разговаривал с женщиной, чтобы в это время спасатели успели спуститься из квартиры этажом выше.

"Я постоянно привлекал внимание женщины разными вопросами и интересовался, где ее сын, просил не делать летальных шагов, предлагал помощь. Когда я получил информацию, что работники ГСЧС спустились с 13 этажа, то спасатели, которые были возле квартиры, сразу сломали дверь и мы немедленно зашли в дом. Далее мы обнаружили женщину на балконе и мгновенно втащили ее внутрь, а 3-летнего мальчика успокоили, так как ребенок был напуган действиями матери", - сообщил Савчук.

В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает, его осмотрели медработники и передали бабушке.

32-летнюю уроженку Кропивницкого правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка. Правоохранители при процессуальном руководстве окружной прокуратуры готовят задержанной сообщение о подозрении. Ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Читайте такжеЗастрелился возле больницы: в Киеве мужчина убил себя на крыльце медучреждения (фото)Как отмечается, в рамках досудебного расследования задержанной будет назначен ряд медицинских экспертиз, чтобы определить состояние вменяемости на момент совершения преступления.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Кривом Роге приемные родители расчленили и сожгли тело дочери. Суд вынес им приговор.

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