Ребенок случайно поджег сено.

В Одесской области маленький мальчик получил 90% ожогов тела, играя с зажигалкой.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

"Сегодня маленький житель Белгород-Днестровского района получил ожоги 90% тела, вследствие шалостей с огнем. Ребенка каретой скорой медицинской помощи госпитализировали в местную больницу", - сообщили в управлении.

Установлено, что тяжелые ожоги получил ребенок, 2018 г. р., который играл зажигалкой и случайно подожег сено. Где на момент инцидента были родители или родственники и почему за маленьким мальчиком не следили - не сообщается.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе четырехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа и выжил. Ребенок упал на парапет.

Вас также могут заинтересовать новости: