Несколько мобилизованных мужчин сбежали с учебного полигона и хотели сбежать за границу.

В Одесской области пограничник застрелил дезертира, который пытался сбежать за границу и при задержании оказал сопротивление. Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам правоохранителя, вчера четверо мужчин, которые были мобилизованы на военную службу, сбежали с учебного полигона в Одесской области. По данным источника, они планировали пересечь государственную границу вне пунктов пропуска, но в одном из населенных пунктов были остановлены пограничниками.

"При проверке двое из четырех пассажиров автомобиля начали убегать... Впоследствии все были задержаны, но один из беглецов оказал сопротивление, напав на пограничника. Поэтому пограничники были вынуждены применить оружие. На месте ночью работали следователи. Все соответствующие материалы передали в ГБР", - сказал источник.

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По словам правоохранителя, медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть беглеца и соответствующие телесные повреждения у военнослужащего.

В Территориальном управлении ГБР Николаева УНИАН подтвердили факт происшествия и отметили, что предварительно открыто производство по ч. 3 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.

Нападение на пограничника на границе с Румынией - подробности

Как сообщал УНИАН, двое мужчин напали на пограничный наряд, который в ответ применил оружие. По словам представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко, это произошло 29 июня вечером на участке Черновицкого пограничного отряда на границе с Румынией. Нападавших было двое и при себе они имели определенные средства, которые применяли против пограничника.

С целью сохранения своей жизни военнослужащий был вынужден применить оружие, в результате чего один нападающий получил ранения, а другой умер.

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