Накануне полномасштабного вторжения он уволился со службы и уехал в одну из стран ЕС.

Задержан бывший сотрудник Службы безопасности Украины, который призвал украинских защитников к дезертирству.

"Сотрудники внутренней безопасности СБУ задержали бывшего сотрудника одного из структурных подразделений спецслужбы, который проводил подрывную деятельность в пользу страны-агрессора", - сообщает СБУ.

В СБУ отмечают, что накануне полномасштабного вторжения он уволился со службы и уехал в одну из стран Евросоюза. "Оттуда он звонил бывшим коллегам и призывал их дезертировать из Киева, обещая, что в таком случае с ними "все будет хорошо". А в случае отказа – угрожал "слить" их персональные данные представителям российских спецслужб", - говорится в сообщении.

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Кроме того, он пытался передать врагу сведения о ходе мобилизационных мероприятий и местах дислокации отдельных подразделений Сил обороны, пытаясь выспросить эту информацию у сотрудников СБУ.

В сообщении сказано, что в марте 2023 года он пересек государственную границу Украины, где его сразу задержали.

На основании собранных доказательств следователи Главного следственного управления СБУ сообщили ему о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1. ст. 14, ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2. ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

Сейчас ему избрана мера пресечения-содержание под стражей. Выясняются все детали его противоправной деятельности.

Другие задержания предателей

Как сообщал УНИАН 7 марта, в Киеве правоохранители задержали бывшего сотрудника управления Службы безопасности Украины в Луганской области, который более 8 лет скрывался от следствия

Так, в 2014 году после вторжения россиян в Луганскую область он не выполнил приказ руководства по передислокации и остался во временно оккупированном Алчевске.

Через некоторое время бывший правоохранитель выехал с оккупированной территории Луганщины на подконтрольную Украине территорию. Экс-правоохранителю сообщено о подозрении в дезертирстве (ч. 1 ст. 408 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

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