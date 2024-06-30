По данным ГПСУ, сейчас продолжаются следственные действия.

Двое мужчин напали на пограничный наряд, который в ответ применил оружие: один нападавший ранен, а другой – умер. Такую информацию УНИАН подтвердил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Ситуация с нападением на пограничный наряд действительно имела место. Это произошло вчера после 21 часа на участке Черновицкого пограничного отряда на границе с Румынией. Нападавших было двое и при себе они имели определенные средства, которые применяли против пограничника. С целью сохранения своей жизни военнослужащий был вынужден применить оружие, в результате чего один нападающий получил ранения, а другой – умер", – прокомментировал Демченко.

По его словам, на место были вызваны медики, а об инциденте сообщено ГБР, полицию, органы прокуратуры. "Сейчас продолжаются следственные действия", – отметил Демченко.

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Ранее "Суспільне" со ссылкой на помощника руководителя Черновицкого пограничного отряда Игоря Заруднева информировало о нападении на пограничников в Черновицкой области на границе с Румынией.

Отмечалось, что случай произошел вечером 29 июня с мужчинами 33 и 25 лет. По словам Заруднева, мужчины не выполнили законных требований пограничного наряда, применили газовый баллончик и холодное оружие против пограничника. Пограничникам пришлось применить огнестрельное оружие после предупредительных выстрелов. По словам Заруднева, мужчинам оказывали домедицинскую помощь.

Потоки уклонистов на границе

Как сообщал УНИАН, пограничники ежедневно задерживают уклонистов, которые пытаются незаконно пересечь границу Украины. В частности сегодня стало известно, что на границе с Венгрией задержали сразу 17 нарушителей – микроавтобус с уклонистами остановили за 200 метров до госграницы.

А в Одесской области правоохранительные органы помешали рекордному количеству уклонистов пересечь границу. Речь шла о сотне нарушителей. Чтобы незаконно попасть за границу каждый из них заплатил мошенникам от 5 до 18,5 тысяч долларов.

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