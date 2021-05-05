В Одесской области во время патрулирования границы перевернулась лодка с пограничниками, одного из них еще ищут.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что сегодня, 5 мая, около 16.00 на озере Тудорове перевернулась моторная лодка, на котором патрулировали границу четверо военнослужащих Государственной пограничной службы.

"Трое военнослужащих добрались до суши, одного из них собрат фактически вытащил на себе. Все спасенные переохладились, один получил травму ног. Сейчас им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

В то же время, поиски еще одного пограничника продолжаются.

К поискам привлечены пограничники близлежащих подразделений, сотрудники сектора водной полиции Одесского районного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и рыбалки.

Также ведутся поиски с воздуха. Для этого привлечен вертолет Одесской авиаэскадрильи Госпогранслужбы. Работают водолазы ГСЧС.

"Обстоятельства, по которым произошло ЧП, выясняются. Проинформированы органы прокуратуры и назначено служебное расследование", - добавили в МВД.

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Автор: Татьяна Поляковская