В Подольском районе Одесской области мужчина убил знакомого и заявил на себя в полицию.
Как сообщили в Подольском управлении полиции, происшествие произошло 30 ноября в селе Бочмановка Куяльницкой ОТГ.
В полицию обратился местный житель и сообщил, что во время застолья поссорился со знакомым из соседнего села. Мужчины устроили потасовку, в ходе которой заявитель ударил 49-летнего потерпевшего ножом.
Читайте такжеВ Одесской области машина убила человека и исчезлаТравмы оказались несовместимыми с жизнью, и тот скончался на месте происшествия.
Полицейские задержали 31-летнего мужчину, он помещен в изолятор временного содержания.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что в Одессе в одном из домов на ул. Академика Королева мужчине в неадекватном состоянии показалось, что за ним следил его сосед.
Мужчина не стерпел такой дерзости и прострелил из травматического пистолета глазок, расположенный в дверях соседа. Злоумышленник едва не сделал соседа "одноглазым пиратом".