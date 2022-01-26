Мать погибшей успела выбраться из горящего жилища через окно. Суд вынес приговор нападавшему.

Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области к 12 годам тюрьмы приговорил мужчину, который избил жену за отказ в интиме и поджег ее дом.

Об этом говорится в приговоре суда.

Как отмечается, фигурант - уроженец села Пасечное Саратского района Одесской области, ранее неоднократно судимый за кражи.

Вечером 3 января 2018 года обвиняемый в одном из сел указанного района проводил домой знакомую, с которой они вместе были в гостях. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался склонить ее к интимной близости, но та отказалась.

Через некоторое время, в тот же вечер, злоумышленник проник в дом пострадавшей, разбив стекло входной двери. Он снова принуждал женщину к половому акту, а когда она отказалась, много раз ударил ее по голове и лицу табуретом с металлическими ножками. Жертва потеряла сознание.

Кроме того, как говорится в документе, злоумышленник увидел в доме ее пожилую мать. Силой затолкал пенсионерку на кухню и подпер холодильником входную дверь, чтобы та не могла выйти.

Затем, чтобы скрыть следы преступления, поджег шторы у двери и диван в комнате, где была младшая женщина. После этого фигурант убежал домой.

В результате поджога огонь охватил дом, но пенсионерка спаслась, сумев выбраться из жилья через окно.

В горящем доме обнаружили мертвой ее дочь. Согласно выводам экспертизы, погибшая получила не менее 15 ударов по голове и лицу, а также не менее 10 ударов по рукам, которые выставляла вперед для защиты. Однако, получив тяжелые травмы, скончалась она от отравления продуктами горения.

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Как сообщал УНИАН, ранее Суворовский районный суд Одессы к 14 годам тюрьмы приговорил мужчину, который в 2019 году поджег частный жилой дом вместе со своей бывшей женой.

А на Буковине мужчина поджег дом, в котором находилась маленькая девочка.

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