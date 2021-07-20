На Буковине мужчина облил бензином и поджег дом, в котором находились его сестра и маленькая племянница.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.
18 июля на спецлинию "102" поступило сообщение от 28-летней жительницы села Клишковцы о том, что родной брат умышленно поджег помещение, в котором находилась ее 4-летняя дочь.
Правоохранители установили, что в тот день 23-летний мужчина пришел в дом своей сестры. Между ними возник спор на почве перераспределения наследства после смерти их отца.
Читайте такжеЛежали без сознания: в Днепре мужчина избил людей камнем (фото)В разгаре конфликта буковинец схватил емкость с неизвестным веществом и угрожал поджечь дом. Сестра пыталась помешать ему, но брат несколько раз ударов ее канистрой по телу.
Женщина выбежала на улицу, чтобы вызвать соответствующие службы. Когда вернулась в комнату, увидела, что брат облил помещение неизвестным веществом и поджег, после чего исчез из горящего дома.
Она сразу схватила на руки ребенка, который смотрел телевизор в комнате и выбежала с ним во двор. Буковинка получила незначительные ожоги тела, однако от госпитализации отказалась.
Полицейские, которые приехали на вызов, выяснили, что после поджога, мужчина пошел к своему дому, который находится по соседству, и закрылся там.
По факту совершения противоправных действий следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 15 (Покушение на преступление) и пунктом 2 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Спецназовцы задержали его, мужчину поместили в изолятор временного содержания. С места происшествия изъяли вещественные доказательства. Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба.
Следователи полиции уже сообщили задержанному о подозрении. Продолжается досудебное расследование.
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