Он поспорил с сестрой из-за перераспределения наследства.

На Буковине мужчина облил бензином и поджег дом, в котором находились его сестра и маленькая племянница.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

18 июля на спецлинию "102" поступило сообщение от 28-летней жительницы села Клишковцы о том, что родной брат умышленно поджег помещение, в котором находилась ее 4-летняя дочь.

Правоохранители установили, что в тот день 23-летний мужчина пришел в дом своей сестры. Между ними возник спор на почве перераспределения наследства после смерти их отца.

Читайте такжеЛежали без сознания: в Днепре мужчина избил людей камнем (фото)В разгаре конфликта буковинец схватил емкость с неизвестным веществом и угрожал поджечь дом. Сестра пыталась помешать ему, но брат несколько раз ударов ее канистрой по телу.

Женщина выбежала на улицу, чтобы вызвать соответствующие службы. Когда вернулась в комнату, увидела, что брат облил помещение неизвестным веществом и поджег, после чего исчез из горящего дома.

Она сразу схватила на руки ребенка, который смотрел телевизор в комнате и выбежала с ним во двор. Буковинка получила незначительные ожоги тела, однако от госпитализации отказалась.

Полицейские, которые приехали на вызов, выяснили, что после поджога, мужчина пошел к своему дому, который находится по соседству, и закрылся там.

По факту совершения противоправных действий следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 15 (Покушение на преступление) и пунктом 2 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Спецназовцы задержали его, мужчину поместили в изолятор временного содержания. С места происшествия изъяли вещественные доказательства. Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба.

Следователи полиции уже сообщили задержанному о подозрении. Продолжается досудебное расследование.

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Автор: Людмила Жерновская