Женщина погибла при пожаре. Злоумышленник пытался уехать из города, но был задержан.

Суворовский районный суд Одессы к 14 годам тюрьмы приговорил мужчину, который в 2019 году поджег частный жилой дом вместе со своей бывшей женой.

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Как передает корреспондент УНИАН, это следует из приговора, вынесенного на прошлой неделе.

Установлено, что с августа 2018 года осужденный и потерпевшая начали вместе проживать в частном доме. С середины августа 2019 года между супругами сложились неприязненные отношения на бытовой почве, в связи с чем они разошлись, и мужчине пришлось сменить место жительства.

После этого он регулярно звонил бывшей жене и приходил к ней, настаивая на примирении. Женщина отказывалась, и он ей угрожал, в частности убийством путем поджога дома, вел себя агрессивно и т. д.

Потерпевшая рассказывала об этом родственникам и знакомым, а также обращалась в правоохранительные органы.

Вечером 1 октября 2019 года злоумышленник прибыл к дому, зашел через калитку, повредил металлическую сетку, которой было закрыто окно, ведущее в помещение кладовой, и бросил внутрь какой-то зажженный предмет.

Пламя охватило дом, и женщина скончалась от отравления угарным газом. Ее бывший супруг скрылся, но был задержан полицией.

Обвиняемый свою вину в суде отрицал, заявив, что ранее оговорил себя под давлением сотрудников полиции. В то же время, факт того, что злоумышленник угрожал экс-супруге, подтвердили в суде несколько человек, которые лично это слышали.

Кроме того, оперуполномоченный территориального органа полиции сообщил, что 1 октября, около 21:00, упомянутая женщина ему несколько раз звонила и сообщала, что находится в доме и видит, как обвиняемый вошел во двор и поджег ее дом. После этого телефонная связь прервалась.

Полицейский немедленно выехал к месту происшествия, увидел, что горит дом, в котором впоследствии в одной из дальних комнат была обнаружена мертвая хозяйка.

Злоумышленник признана виновным в убийстве и приговорен к 14 годам лишения свободы.

Что известно о деле

В начале октября 2019 года в Одессе был задержан мужчина за убийство бывшей жены путем поджога дома. Сообщалось, что пожар произошел вечером 1 октября в поселке Шевченко-3 (Суворовский район города).

На месте пожара обнаружили погибшую хозяйку, 1976 г. р.. подозреваемого в совершении этого преступления - 45-летнего одессита, с которым потерпевшая ранее находилась в гражданском браке, патрульные оперативно задержали на железнодорожном вокзале, где он с вещами и билетом собирался садиться на поезд.

Тогда он признался, что после развода долгое время всячески пытался вернуть женщину. Когда все попытки оказались тщетными, - поджег ее дом. После содеянного он планировал сбежать на Донбасс.

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Автор: Лариса Козовая