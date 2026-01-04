Сколько будут стоить 100 долларов в Украине: прогноз банкира до 11 января

Украинцам пообещали довольно-таки спокойную неделю.

На валютном рынке Украины в ближайшую неделю ожидается относительно спокойная ситуация. Курс валют будет оставаться в контролируемых пределах.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН считает, что курс доллара с 5 до 11 января в Украине будет находиться в пределах 42,2 - 42,7 гривни на межбанке и 42,3 - 42,8 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях в этот период будут стоить 4230 - 4280 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам 42300 - 42800 гривень.

Видео дня

При этом банкир отметил, что курс евро до 11 января в Украине будет находиться в пределах 48,5 - 49,75 гривни на межбанке и 48,5 - 49,75 евро на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях в этот период будут стоить 4850 - 4975 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся украинцам в 48500 - 49750 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что курс доллара в Украине в январе 2026 года не удивит резкими изменениями. НБУ, как и ранее, будет контролировать ситуацию на валютном рынке, хотя в начале месяца американская валюта может несколько подорожать.

По его словам, вероятный коридор для официального курса составляет 42,2-42,8 гривни за доллар.

Вас также могут заинтересовать новости: