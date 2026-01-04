Лидер группы Maneskin подтвердил помолвку с актрисой (фото)

Дамиано больше не скрывает своих отношений.

Фронтмен известной итальянской рок-группы Maneskin Дамиано Давид официально подтвердил помолвку с певицей и актрисой Дав Камерон.

Напомним, что в октябре прошлого года ходили слухи, что музыкант сделал предложение своей возлюбленной. Однако долгое время пара не комментировала изменения в личной жизни. Но вчера, 3 января, Дамиано опубликовал совместное фото с Дав в своем Instagram. На пальце у актрисы заметно кольцо.

"Это будет прекрасный год", - подписал кадр 26-летний Давид, намекнув на будущую свадьбу.

Кстати, певец ранее показывал совместные снимки с Камерон, но публично не говорил об их отношениях.

Что известно об отношениях Дамиано Давида и Дав Камерон

Слухи о романе артиста и актрисы впервые появились осенью 2023 года. Тогда Дав была на концерте группы Maneskin и поддерживала Дамиано. Позже их начали видеть вместе, а уже через год влюбленные официально подтвердили свои отношения.

