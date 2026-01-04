Надин эмоционально высказалась об отношениях с Цымбалюком после финала

Модель также показала новые совместные фото с актером.

Победительница 14 сезона романтического шоу "Холостяк" Надин Головчук рассказала, какие чувства испытывала к Тарасу Цымбалюку.

Не секрет, что на пост-шоу проекта модель и актер объявили, что больше не вместе. Они пытались строить отношения, но было сложно, преимущественно из-за занятости Тараса на съемках. Сама же Надин отмечала, что ей было эмоционально трудно все переживать. Однако в своем Instagram девушка призналась, что на самом деле чувствовала к главному герою реалити "Холостяк" после финала.

"Хорошая история была, но красоты мало, надо, чтобы было за что держаться. А искусственно создавать историю - не про искренность, а чувства - не игра. Я почувствовала влюбленность и почувствовала разочарование. Спасибо и за то, и за другое", - отметила Надин и опубликовала новые совместные фото с Цымбалюком.

Девушка также добавила, что всегда доверяет собственным ощущениям, которые указывают правильный путь.

"Чувства никогда не врут. Если бы у меня было право говорить, я бы нашла силы. Больно. Но после ливня всегда появляется радуга, а после темноты - солнце. А вам, дорогие, желаю двигаться по ощущениям, потому что они всегда указывают правильный путь. Мой путь в этой истории завершен. Но сердце открыто, потому что людьми мы являемся только тогда, когда любим", - написала модель.

