Экс-участница 'Холостяка' честно ответила, что было самым трудным во время участия в шоу

Экс-участница 14-го сезона проекта "Холостяк" София Шамия рассказала, что было для нее самое трудное во время участия в шоу.

Напомним, что модель и "Мисс Украина-2023" скандально ушла из реалити в третьем выпуске. Тогда другая участница обвинила ее в отношениях с женатым мужчиной, а сама София не выдержала оскорблений и уехала домой. На днях девушка призналась, из-за чего ей было трудно находиться на проекте.

"Я привыкла к тяжелой работе, к съемкам, лагерям, недоспанным ночам. Для меня это не было проблемой. Самым тяжелым моментом на телешоу стало психологическое давление и искусственное подталкивание к конфликтам. Хотя сценария формально не было, девушек провоцировали. Для меня это не окей", - написала модель в Instagram.

Она также добавила, что шла на шоу найти любовь. Поэтому поведение некоторых участниц ее удивило.

"Я пришла на шоу о любви, а не об унижении или создании скандалов. Мой совет - воспринимать это именно как шоу и четко понимать свои границы, потому что в конкурсах красоты я привыкла к современной адекватной и интеллигентной конкуренции, а не к цирку", - отметила Шамия.

Девушка также призналась, свободно ли ее сердце сейчас. Об этом София написала так:

"Я немного тяжелая для новых знакомств - признаю. В Инстаграм со мной почти невозможно познакомиться. Может, я слишком категорична - еще работаю над этим".

