Соломия Витвицкая честно рассказала о службе жениха-воина

Ведущая сообщила, что Алексей сейчас проходит лечение.

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая рассказала о службе своего жениха Алексея Ситайло.

В своем Instagram она отметила, что сейчас ее избранник проходит лечение из-за контузии.

"Мой жених в последний раз был в отпуске в апреле. Сейчас он проходит лечение из-за контузии", - написала Соломия.

Витвицкая добавила, что появление Алексея на фотографиях в соцсетях не означает, что он не продолжает свою службу в армии. Поэтому ответила на комментарии хейтерам так:

"Появление в кадре или рядом со мной не означает отдых. О деталях службы и состоянии здоровья - я не комментирую, и вообще не считаю корректным обсуждать службу, лечение или нагрузки военных на основе картинок из соцсетей. Реальность службы значительно сложнее, чем выглядит извне".

К слову, ведущая впервые сообщила о романе с Ситайлом в феврале 2024 года. Тогда Соломия призналась, что их объединило волонтерство. Позже Алексей сделал предложение возлюбленной.

