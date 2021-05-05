По предварительным данным, никто не пострадал.

Сегодня на трассе Одесса-Киев сгорел пассажирский автобус.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Как сообщается, инцидент произошел в районе поворота на Ширяево в сторону Киева.

"Транспорт полностью уничтожен, предварительно, все пассажиры успели покинуть автобус", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, пожарные не могут подобраться к месту возгорания, т.к. на месте образовалась пробка.

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Автор: Екатерина Лиманская