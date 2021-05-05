Причины происшествия неизвестны / скриншот
Сегодня на трассе Одесса-Киев сгорел пассажирский автобус.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
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Как сообщается, инцидент произошел в районе поворота на Ширяево в сторону Киева.
"Транспорт полностью уничтожен, предварительно, все пассажиры успели покинуть автобус", - говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала, пожарные не могут подобраться к месту возгорания, т.к. на месте образовалась пробка.
фото dtp.kiev.ua
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