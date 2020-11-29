Экспертиза не обнаружила в теле лисицы возбудителя бешенства, однако пограничник сейчас находится под наблюдением врачей, а собаку изолировали в отдельном вольере.

В Одесской области агрессивная лиса напала на служебную собаку пограничников и инспектора.

Как сообщила пресс-служба Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, инцидент произошел с нарядом Подольского отряда.

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Отмечается, что вечером с патрулирования границы в место дислокации возвращался инспектор отделения пограничной службы «Загнитков» Вадим Бессараб со служебной собакой, немецкой овчаркой Дикси. Во время движения из лесополосы выбежала лиса и набросилась на овчарку.

«Вадим бросился помогать собаке отбиться от хищника. На тот момент, как потом рассказал парень, он даже не думал о том, что лис может быть опасным и оказаться распространителем тяжелых инфекционных болезней. Во время схватки кинолог пытался разомкнуть челюсти лиса, который укусил его за палец», - рассказали в пресс-службе.

Экспертиза не обнаружила в теле лисицы возбудителя бешенства, однако пограничник сейчас находится под наблюдением врачей, а собаку изолировали в отдельном вольере.

Дикси два с половиной года, она почти год работает в паре с инструктором. Бессараб и Дикси прошли обучение в Кинологическом учебном центре по розыскным направлениям.

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Автор: Лариса Козовая