Мужчина госпитализирован. Причина пожара - перегрузка электрического удлинителя.

В одесском санатории им. Пирогова («Куяльник») в ночь на 30 апреля во время пожара тяжелые ожоги получил пациент-инвалид.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, примерно в час ночи поступило сообщение о задымлении в 15-этажном корпусе клинического санатория им. Пирогова, расположенного по ул. Лиманной, 170.

Как выяснилось, произошло возгорание матраса в комнате на втором этаже на площади 2 кв. м.

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Огонь был ликвидирован персоналом санатория до прибытия подразделений ГСЧС с помощью четырех огнетушителей. Во время пожара получил ожоги рук, тела и головы мужчина, 1973 г. р., который находился в учреждении на лечении. Отмечается, что пострадавший – спинальный больной - человек с инвалидностью с ограниченными возможностями движения.

Его в тяжелом состоянии бригадой скорой медицинской помощи доставили в Одесскую ГКБ №10.

В управлении добавили, что прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали еще 9 человек со второго этажа санатория.

Причина пожара - перегрузка электрического удлинителя.

От ГСЧС привлекались 14 единиц техники и 42 человека личного состава.

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Автор: Лариса Козовая