В Одессе злоумышленники напали на пункт обмена валюты

По предварительным данным, преступники связали кассира и похитили 200 тысяч гривень и более 2,2 тысячи долларов.

В Приморском районе Одессы сегодня ночью злоумышленники совершили разбойное нападение на пункт обмена валюты.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, около 2:00 произошло разбойное нападение на обменный пункт сети «Финод», расположенный на ул. Черняховского.

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Как отметил сотрудник полиции, в помещение «обменника» ворвались трое мужчин в масках и темной одежде.

«Связав женщину-кассира, они взломали кассовый аппарат и забрали крупную сумму наличных», - рассказали в управлении.

По предварительным данным, неизвестные похитили 200 тыс. грн, более 2,2 тыс. долл. и более 400 евро.

Отмечается, что кассир физически не пострадала.

По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят соответствующие оперативные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, в Овидиопольском районе Одесской области злоумышленники в полицейской форме совершили разбойное нападение на дом предпринимателя.