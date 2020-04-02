В Одесской области преступники в форме полиции напали на дом бизнесмена

Неизвестные злоумышленники отобрали у хозяев $50 тыс. и 50 тыс. грн, ювелирные украшения, огнестрельное оружие.

В Овидиопльском районе Одесской области злоумышленники в полицейской форме совершили разбойное нападение на дом предпринимателя.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сообщение о нападении на частный дом предпринимателя в селе Сухой Лиман поступило в ночь на 1 апреля.

Потерпевшие сообщили, что в их дом, на ул. Молодежной, поздно вечером 31 марта ворвалась группа людей (предполагается, что более 5 человек).

По предварительным данным, злоумышленники были в масках и в форме с надписью «полиция».

Применив силу, неизвестные отобрали у хозяев $50 тыс., 50 тыс. грн, ювелирные украшения, огнестрельное оружие.

Со слов потерпевших, злоумышленники говорили с ярко выраженным акцентом, свойственным жителям Бессарабского региона.

Открыто уголовное производство.