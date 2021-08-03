Стрельба произошла возле жилого многоэтажного дома. В городе введен план "Сирена".

Сегодня в Малиновском районе Одессы злоумышленник тяжело ранил мужчину из огнестрельного оружия.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел во дворе многоэтажки на улице Малиновского.

"Неизвестный выстрелил в мужчину. Пострадавший, личность которого установлена, получил ранение и был госпитализирован. Правонарушитель с места происшествия скрылся на автомобиле Mercedes серебристого цвета", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте работают полицейские. Рассматривается несколько версий преступления, решается вопрос о правовой квалификации. Для установления места нахождения и задержания злоумышленника в городе введена специальная полицейская операция "Сирена".

В полиции просят всех, кому что-либо известно об обстоятельствах преступления или лице, которое его совершило, сообщить в ближайший отдел полиции или по спецлинии "102".

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, стрельба произошла на улице Малиновского, 53. Подозреваемый якобы иностранец, а потерпевший скончался.

Позже пресс-служба одесской полиции подтвердила смерть пострадавшего от полученного ранения. По факту умышленного убийства начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-розыскные мероприятия.

По данным некоторых интернет-ресурсов, убитый – фигурант уголовного производства по статье "вымогательство".

Стрельба на свадьбе в Одессе

14 июля в селе Фонтанка Одесской области мужчина, передвигавшийся на автомобиле, устроил стрельбу из автоматического оружия возле ТРЦ "Ривьера". Другой мужчина на другом автомобиле в это время устроил дрифт на дороге.

Также очевидцы сообщили о выстрелах из расположенного неподалеку ресторана "Море", где отмечают свадьбу чеченцы". На место выехала полиция, был введен план "Перехват". В результате оказалось, что устроил стрельбу возле ТРЦ 22-летний Кирилл Крамаренко.

Открыто производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Свадьба была у 24-летнего Магомеда Закариева - известного спортсмена.

По данным директора департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, на свадьбе было несколько человек с российским гражданством, которых планируют выдворить из Украины.

Автор: Лариса Козовая