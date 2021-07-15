Злоумышленников обещают отправить на родину.

На чеченской свадьбе, которую вчера праздновали с применением оружия в пригороде Одессы, было несколько россиян.

Об этом в Facebook сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

"Поскольку не умеют "дети гор" обращаться с оружием законно, то будут без него отвечать по закону. Нечего здесь свои глупые традиции разводить. И хотя стрелял наш правонарушитель-соотечественник, который уже даже раскаивается публично, там среди всей "грядки" есть несколько интересных персонажей с российским гражданством и разрешением на временное проживание. Придется некоторых домой в горы выдворить. Пусть там себе джигитуют", - написал Шевченко.

По его словам, оружие, предположительно, карабин-коротышка, из которого стрелял злоумышленник, изъято полицией в качестве вещественного доказательства.

Стрельба на свадьбе под Одессой

14 июля в селе Фонтанка Одесской области мужчина, передвигавшийся на автомобиле, устроил стрельбу из автоматического оружия возле ТРЦ "Ривьера". Другой мужчина на другом автомобиле в это время устроил дрифт на дороге.

Также очевидцы сообщили о выстрелах из расположенного недалеко ресторана "Море", где "отмечают свадьбу чеченцы". На место выехала полиция, был введен план "Перехват". В результате задержан устроивший стрельбу возле ТРЦ 22-летний Кирилл Крамаренко.

Открыто производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Свадьба была у 24-летнего Магомеда Закариева – известного спортсмена.

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Автор: Лариса Козовая