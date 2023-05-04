НАБУ считает Труханова организатором коррупционной схемы по присвоению более 90 миллионов гривень.

Мэра Одессы Геннадия Труханова взяли под стражу.

Как сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура права Одесского "Краяна", сегодня, 4 мая, коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения мэра города. Он является одним из обвиняемых по делу одесского завода "Краян".

В САП уточнили, что обвиняемый не внес 30,866 млн грн залога, определенного судом. Поэтому прокурор обратился с ходатайством об изменении меры пресечения: из залога – на содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

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"ВАКС, заслушав доводы сторон, частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 13,42 млн грн", - рассказали в САП.

Во исполнение решения суда обвиняемый взят под стражу в зале суда.

"К мэру Одессы применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Размер залога составляет 13 млн 420 тыс. грн", - рассказали УНИАН в пресс-службе суда.

У Труханова пять дней на внесение залога - в таком случае ему придется носить электронный браслет, сдать паспорта для выезда за границу и воздержаться от общения с лицами, которых определил суд.

Мера пресечения выбрана на 60 суток.

Дело Труханова - детали

В сентябре 2016 года Одесский горсовет купил за 185 млн грн здание обанкротившегося завода "Краян" у частной компании, которая в начале того же года заплатила за комплекс на аукционе 11,5 млн грн. Мэр Одессы Геннадий Труханов и другие должностные лица обвинялись в деле.

14 ноября 2018 года Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело по существу.

На скамье подсудимых были Труханов, вице-мэр Павел Вугельман, председатель постоянной комиссии по коммунальной собственности горсовета Василий Шкрябай, председатель муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и его заместитель Владимир Радионов, директор ООО "Девелопмент элит" (продавец админздания) Group" Игорь Кравченко и предприятия "Брокбизнесконсалт" (оценщик) Галина Богданова.

В апреле 2019 года САП заявила о необходимости согласования нового обвинительного акта, после чего стало известно об изменении суммы, которую участники завладели, - она уменьшена до 92 млн грн.

9 июля суд оправдал всех фигурантов, САП и оспорила приговор в Высшем антикоррупционном суде.

Уже в конце апреля 2023 года ВАКС избрал меру пресечения Труханову в виде залога 30 млн 866 тыс. грн, которую нужно было внести не позднее 5 дней.