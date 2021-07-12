Мужчина умер от ранения в грудь.

В Одессе женщина застрелила мужчину из охотничьего ружья, которое он навел на нее во время ссоры.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось вчера вечером в одном из частных домов на улице Агрономической.

По словам подозреваемой, ее 37-летний муж, который злоупотреблял спиртным, вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и в разгар семейной ссоры навел на нее охотничье ружье. Женщина схватила оружие и во время борьбы сама нажала на курок – от ранения в грудь пострадавший погиб на месте.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса ("убийство по неосторожности").

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Сейчас решается вопрос об объявлении 37-летней фигурантке подозрения. Согласно законодательству, за это правонарушение предусмотрено ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, мужчина получил ранение в область грудной клетки.

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Автор: Лариса Козовая