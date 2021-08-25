Банду могли "крышевать" одесские полицейские, полагают в прокуратуре.

В Одессе за наркоторговлю задержаны четыре человека, привлекавшие к "бизнесу" детей.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, разоблачена группировка, которая специализировалось на распространении наркотиков через Интернет.

Установлено, что преступная группа, под руководством гражданина Азербайджанской Республики, систематически занималась сбытом наркотических средств и психотропных веществ на территории Одессы, в том числе привлекая к противоправной деятельности несовершеннолетних.

"Дельцы действовали по отлаженной схеме. Так, сообщники получали заказ через мессенджеры в сети Интернет, а продавали "товар" методом так называемых "закладок" или из рук в руки", – рассказали в пресс-службе.

Деньги за наркотики покупатели перечисляли на банковские карточки или лично передавали непосредственно в руки фигурантов.

Правоохранители провели ряд обысков по местам проживания и в автомобилях злоумышленников, в ходе которых изъяли мобильные телефоны, банковские карты, наркотические средства и психотропные вещества, весы и ZIP-пакеты, которые использовались для фасовки наркотиков.

Кроме того, проверяется причастность правоохранителей одного из одесских подразделений полиции к "крышеванию" деятельности этой преступной группы, а также в употреблении запрещенных веществ.

По ходатайству Одесской областной прокуратуры суд взял под стражу организатора и 3 членов преступной группы, которые наладили в Одессе распространения амфетамина, метадона и каннабиса (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Расследование осуществляют сотрудники УСБУ в Одесской области.

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Авторы: Лариса Козовая, Екатерина Присяжнюк