Наркогруз доставила из Эквадора итальянская мафия "Ндрангета".

В морском порту "Пивденный" (Одесская область) задержана очередная партия кокаина на 10 млн долларов, которую из Эквадора переправляла преступная организация "Ндрангета".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, 15 августа прокуроры совместно со следователями регионального Управления СБУ и пограничниками предупредили сбыт и распространение на территории Украины очередной партии кокаина.

В частности, правоохранители обнаружили скрытый от таможенного контроля кокаин, который прибыл в "Пивденный" из Эквадора через контейнерный терминал одного из портовых операторов. Контрабанда была в технологических полостях морских рефрижераторных контейнеров с бананами. Всего обнаружено 50 брикетов весом брутто около 60 кг.

Читайте такжеПод Одессой в контейнере с фруктами нашли кокаин на 12 миллионов долларов (видео)Стоимость изъятой партии на "черном рынке" составляет ориентировочно 10 млн долларов.

Сейчас проверяется причастность задержанных 9 августа трех участников международной преступной группировки "Ндрангета" (граждан Албании, Румынии и Украины) к контрабанде этой партии наркотика.

В пресс-службе управления СБУ в Одесской области заявили, что таким образом заблокирована новая попытка "Ндрангеты" переправить кокаин в Европейский Союз.

"По оперативным данным, к поставке причастны участники одной из самых мощных в мире преступных организаций "Ндрангета", - сообщили в спецслужбе, добавив, что троим вышеупомянутым организаторам наркобизнеса уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ее организации.

Что такое Ндрангета?

Ндрангета (с итальянского - "доблесть") — крупная итальянская организованная приступная группировка, происходящая из Калабрии — самой бедной провинции Италии. Является одной из наиболее могущественных преступных организаций в мире, осуществляет деятельность как в нелегальной сфере (торговля наркотиками – крупнейший импортер кокаина в Европу, ядерными материалами и прочее), так и в легальной (строительство, ресторанный бизнес, розничная торговля).

В "Ндрангете" существует омерта — закон, обязывающий членов организации молчать о деятельности клана, особенно перед полицией. Нарушители омерты должны быть жестоко убиты. Это одна из причин, почему большинство задержанных продолжают хранить молчание. Вторая причина — это родственные связи (в некоторых случаях — брачные узы) между участниками преступной организации.

Автор: Лариса Козовая