Наркотики злоумышленник хранил в арендованном гараже. Фигурант был «сотрудником» интернет-магазина, через который сбывали наркотики.

В Киеве полицейские задержали 20-летнего наркодилера, у которого изъяли кокаин стоимостью более 400 тыс. грн.

Как сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции, правоохранители выяснили, что мужчина работает «курьером» в интернет-магазине по продаже наркотиков и занимается их отправкой через почтовые отделения.

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Указания о количестве и объемах заказов он получал от так называемого «куратора», с которым общался исключительно с помощью мессенджера.

Дилер арендовал в столице гараж, который использовал в качестве склада. «Заработную плату» получал криптовалютой Bitcoin, которую затем обналичивал в пунктах обмена валют.

В результате обысков правоохранители изъяли у злоумышленника расфасованный кокаин, стоимость которого по ценам «черного» рынка составляет более 400 тысяч гривень.

Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту расследуется уголовное производство по части 2 статьи 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

По результатам экспертизы будет решаться вопрос о переквалификации преступления по статье 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК.

Работники полиции устанавливают круг лиц, причастных к наркобизнесу.

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Автор: Виктория Токарева