В состав ячейки входили 12 человек, среди которых пятеро граждан РФ, находящихся в розыске за преступления в разных странах мира.

В ходе спецоперации в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили ячейку международной террористической организации "Исламское государство".

Как сообщили в пресс-центре СБУ, руководителем группировки был один из лидеров "ИГИЛ", которого экстрадировали в Грузию в мае 2020 года.

По предварительным данным, в состав ячейки входило 12 человек. Пятеро из них - граждане РФ, находящиеся в розыске за преступления в разных странах мира.

Читайте такжеПод Киевом разоблачили подпольный цех по изготовлению взрывчатки (фото)По данным СБУ, злоумышленники также причастны к финансированию террористической деятельности боевиков "Исламского государства" на территории Ближнего Востока.

Правоохранители задокументировали факты их переписку с лицами, находящимися в Сирии и участвуют в боевых действиях.

Отмечается, что для маскировки незаконного пребывания злоумышленники рассредоточились по отдельным адресам в разных районах Киева.

Во время 11 обысков по местам пребывания злоумышленников обнаружено оружие и патроны к нему, поддельные документы и средства связи.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины предотвратила трагедию, которая могла произойти в Черкасской области. Студенты одного из колледжей планировали теракт и угрожали массовым расстрелом. У злоумышленников изъяли пистолеты, они не скрывали своих намерений и искали других желающих устроить теракт через запрещенную в Украине соцсеть "Вконтакте".

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Автор: Антонина Доломанжи