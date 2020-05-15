В Одессе военнослужащий напал с ножом на двух человек - источник

Среди пострадавших - товарищ нападающего и полицейский.

В Малиновском районе Одессы задержан военнослужащий, ранивший ножом сослуживца и полицейского.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, инцидент произошел вчера поздно вечером на улице Василия Стуса в Малиновском районе, якобы на территории складов Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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По данным правоохранителей, один из военнослужащих ранил ножом сослуживца.

«Подозреваемый оказал сопротивление – при задержании нанес ножевое ранение еще и полицейскому. На него (подозреваемого – УНИАН) надели наручники», - сообщил источник.

Он не смог уточнить, в каком состоянии раненые, при этом утверждает, что мужчина с ножом задержан и сейчас с ним работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

В прокуратуре, полиции и ВМС данную информацию пока не комментируют.