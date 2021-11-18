Первые годы войны на Донбассе именно он командовал Сухопутными войсками.

На 68-м году ушел из жизни экс-командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Анатолий Пушняков.

Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба Сухопутных войск на странице в Facebook.

"Сегодня не стало генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолия Савватьевича, бывшего командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Первые годы российско-украинской войны он командовал Сухопутными войсками, кавалер ордена Богдана Хмельницкого", - говорится в сообщении.

"Командование и личный состав Сухопутных войск выражает соболезнования и разделяет горечь утраты с семьей и близкими умершего", - добавили в пресс-службе.

Анатолий Пушняков: справка

Анатолий Пушняков родился 3 марта 1954 года в пгт Кодыма Одесской области. Окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск им. Р. Малиновского и Национальную академию обороны Украины.

Читайте такжеУкраинские военные посадили вертолет на кратер действующего вулкана: впечатляющие фотоСлужил на должностях командира танкового взвода и командира танковой роты мотострелкового полка, начальника штаба - заместителя командира танкового батальона, проходил службу в Афганистане.

В 2005 году был командиром украинского миротворческого контингента и одновременно заместителем командира многонациональной дивизии "Центр Юг".

В 2014 году стал командующим СВ ВС Украины.

13 января 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко уволил Анатолия Пушнякова с должности командующего Сухопутными войсками: Пушняков подал в отставку, а его рапорт удовлетворил тогдашний министр обороны Украины Степан Полторак.

Как сообщал УНИАН, ранее боец ВСУ умер во время сопровождения на родину тела погибшего на Донбассе собрата. А во Львове от пневмонии умер ветеран АТО.

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Автор: Катерина Комолова