Пострадавший успел позвать на помощь и был госпитализирован, а нападавший теперь подозревается в попытке умышленного убийства.

В Одессе задержан житель Луганской области, который на улице ударил ножом 17-летнего юношу.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел в эти выходные на жилом массиве Черемушки.

В полиции утверждают, что 21-летний луганчанин и 17-летний одессит познакомились и вместе ночью распивали спиртные напитки. Конфликт между ними произошел возле кафе на улице Академика Филатова.

«Инцидент, казалось бы, сразу себя исчерпал, однако старший из его участников, затаив обиду, побежал домой за ножом и ударил юношу в грудь. Потерпевший успел позвать на помощь, и его вовремя госпитализировали», - сообщили в главке.

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В ту же ночь злоумышленника задержали на съемной квартире. Место нахождения ножа, от которого он сразу избавился, правоохранители также установили.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Он арестован.

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Автор: Лариса Козовая