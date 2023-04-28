33-летний фигурант уже отбывает наказание за совершение ряда краж.

В Одессе разоблачили уроженца России, который из тюрьмы "продавал" несуществующие товары. Заключенный выманивал у людей предоплату за "товар", после чего прекращал выходить на связь.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, 33-летний фигурант уже приговорен к пяти годам лишения свободы за совершение ряда краж. Правоохранители установили, что заключенный в интернет-сети предлагал гражданам приобрести телефон известной марки по привлекательно низкой цене на условиях предоплаты. Когда же "торговец" получал от покупателей деньги, то прекращал с ними связь.

За несколько дней таким образом злоумышленник прямо из Одесской исправительной колонии № 14 обманул девятерых граждан. Они перечислили ему по 400 грн.

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Полицейские изъяли у фигуранта мобильный телефон, с помощью которого он вел "бизнес". Ему сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном повторно (ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Мероприятия проводили сотрудники отдела полиции № 5 Одесского районного управления полиции № 1 под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы.

Инциденты с мошенничеством в Одесской области

Правоохранители задержали в Одессе мужчину, который притворялся военным и требовал деньги от матери призывника. Он угрожал, что ее сына отправят служить в "горячую точку". Женщина перевела злоумышленнику в общей сложности 8 тысяч долларов, прежде чем обратилась в правоохранительные органы.

Ранее в Одесской области разоблачили злоумышленника, который обманул волонтеров. Он получил около 300 тысяч гривен за воображаемые бронежилеты для ВСУ. Полученные деньги, за которые должны были обеспечить военных защитой, мошенник потратил на собственные нужды.

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