В Днепре на улице Янтарной в тоннеле теплосети возле коммуникации теплотрассы нашли сильно разложившийся труп.
Об этом сообщается в одном из местных Telegram-каналов.
На тело наткнулся сотрудник одного из коммунальных предприятий.
Сообщается, что 28 мая на том месте был пожар, а до этого там уже находили трупы.
«Пол умершего определить не удалось из-за сильного разложения», – говорится в сообщении.
Пользователи в комментариях предположили, что умершим может быть бездомный: «Проклятое место», «Теплотрассы – известная душегубка для бомжей», «Либо убили и спрятали», «Жесть».
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