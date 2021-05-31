Сообщается, что там уже находили трупы.

В Днепре на улице Янтарной в тоннеле теплосети возле коммуникации теплотрассы нашли сильно разложившийся труп.

Об этом сообщается в одном из местных Telegram-каналов.

На тело наткнулся сотрудник одного из коммунальных предприятий.

Сообщается, что 28 мая на том месте был пожар, а до этого там уже находили трупы.

«Пол умершего определить не удалось из-за сильного разложения», – говорится в сообщении.

Пользователи в комментариях предположили, что умершим может быть бездомный: «Проклятое место», «Теплотрассы – известная душегубка для бомжей», «Либо убили и спрятали», «Жесть».

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Автор: Катерина Шварц