Сегодня в Одессе в полицию доставили двух человек, у которых была запрещенная символика.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, нарушители задержаны на Аллее Славы, расположенной в центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко. Здесь собралось очень много людей, чтобы почтить память воинов, погибших при обороне и освобождении Одессы в годы Второй мировой войны.
Отмечается, что один из задержанных – 63-летний мужчина – пришел в парк с георгиевской лентой, второй - 17-летний юноша – был со свастикой.
Обеих правонарушителей доставили в территориальные подразделения полиции. На старшего из них полицейские составили протокол по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Вопрос о привлечении к ответственности юноши пока решается.
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