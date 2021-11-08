Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Киеве пьяный мужчина угнал автобус, и час ездил по улицам города.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

Водитель автобуса "Богдан" сообщил в полицию, что в переулке Карельском неизвестный мужчина угнал его маршрутный автобус.

Оказалось, что прохожий увидел припаркованный "Богдан". Когда водитель отвлекся, он сел за руль и уехал.

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Правоохранители задержали 29-летнего винничанина в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У него были явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина не смог объяснить мотивы своего поступка.

Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины - незаконное завладение транспортным средством. Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одессе трамвай смертельно травмировал мастера спорта по боксу Ивана Соловьева. В полиции говорят, что он пересекал трамвайные пути в неположенном месте.

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Автор: Людмила Жерновская