По словам мужчины, он это сделал ради забавы.

Курьезный случай произошел в Черницах Ривненской области. Житель села угнал у соседа грузовик с картофелем и гонял на нем по селу ради забавы.

Об этом сообщили в пресс-службу полиции области.

По данным правоохранителей, мужчина на автомобиле ГАЗ вернулся с поля, где загрузил машину картофелем. Загнать во двор грузовик не удалось из-за другого авто, поэтому его временно оставили у ворот.

Читайте такжеНа Волыни картофелекопалка оторвала руку подростку (видео)Пока водитель организовывал место для грузовика во дворе, его 35-летний сосед украл авто с картофелем. Он гонял на нем по селу примерно полчаса, после чего врезался в картофелекопатель. В полиции заявили, что таким образом мужчина развлекался.

На месте инцидента горе-угонщика проверили на наличие алкоголя в крови. Алкотестер показал 1,9 промилле. Скучающему мужчине теперь грозит до пять лет лишения свободы и штраф за пьяное ДТП.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове "отличился мастер" – мужчина угнал автомобиль "ГАЗель", груженый картофелем на сумму 28 тысяч гривен. Злоумышленник утверждал, что угнал авто, поскольку владелица машины не заплатила ему за ремонтные работы.

Автор: Анастасия Горбачева