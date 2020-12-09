На место дважды вызывали полицию, но она так и не приехала.

В Одессе пожилой мужчина присел на уличную лавку и потерял сознание. Очевидцы вызвали «скорую», но она приехала слишком поздно. Медики констатировали смерть мужчины.

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Об этом сообщает «048.ua». Инцидент произошел на проспекте Шевченко – около 9 утра прохожие заметили, что на лавке лежит прилично одетый мужчина в возрасте, который не подает никаких признаков жизни. На место вызвали «скорую».

За 25 минут никто так и не приехал. Тогда неравнодушная женщина попыталась самостоятельно у мужчины пульс, а затем нашла его телефон и позвонила по последнему набранному номеру. Трубку взял сын мужчины.

К этому моменту с момента вызова «скорой» прошло около 45 минут. Люди пробовали звонить на линию 103 еще два раза, а также дважды вызывали полицию, которая так и не приехала.

В 9:48 на место прибыла невестка пожилого мужчины. В это же время приехала и карета скорой помощи. В 9:50 медики констатировали смерть.

Отмечается, что мужчина пролежал на лавочке около часа, прежде чем "скорая" смогла добраться к месту вызова.

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Автор: Дмитрий Захаров