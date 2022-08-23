Злоумышленника задержали.

В Одессе злоумышленник убил женщину, расчленил тело и выбросил в мусорку.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что 17 августа в полицию обратилась пожилая женщина - жительница Суворовского района и просила помощи в поисках ее дочери, которая несколько дней не выходила на связь.

Полицейские отработали круг общения пропавшей и выяснили, что последним, кто мог видеть разыскиваемую, был 44-летний житель Суворовского района.

Установлено, что вечером 13 августа он познакомился с 51-летней одесситкой и пригласил ее к себе. Во время совместного употребления алкоголя между ними возникла ссора, в ходе которой хозяин несколько раз ударил гостью по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась.

"Чтобы скрыть следы преступления, мужчина спрятал тело в подсобном помещении, а через сутки расчленил - отрубил ей голову и конечности. Спрятал тело в сумку и одеяло и выбросил в ближайшую мусорку", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Полицейские ходатайствуют об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киевской области участник ток-шоу вырезал любимой сердце и органы, а затем похоронил в чемодане.

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