Есть высокая вероятность новых вражеских ракетных ударов, предупредили в Одесской областной военной администрации.

В Одесской области продолжается контрдиверсионная операция, задержаны несколько человек.

Правоохранители проверяют, причастны ли задержанные к работе разведывательных диверсионных групп противника или к действиям коллаборантов, рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

"В регионе продолжается контрдиверсионная операция, есть несколько задержанных людей, чья причастность к разведывательным диверсионным группам противника и к действиям коллаборантов сейчас проверяется, и информацию сообщат немного позже", - сказал он.

Братчук также предупредил, что есть высокая вероятность нанесения противником ракетных ударов.

"...враг будет пытаться нас атаковать как с Черного моря, так и с берегов временно оккупированного Крыма, активно может действовать и вражеская авиация, поэтому - минимум правило двух стен и двух выходов и, конечно, надо идти в укрытие", - предупредил спикер ОВА.

Напомним, российские захватчики вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противники не раз обстреливали Одесскую область, были жертвы. В конце апреля стало известно, что на части территории Одесской области проводили плановые контрдиверсионные мероприятия. В конце мая сообщалось о задержанных возможных прихвостнях врага.

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