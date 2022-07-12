Мужчина порезал любимую на куски и по ночам развозил остатки по свалкам Обуховщины.

В Киевской области участник ток-шоу вырезал любимой сердце и органы, а затем похоронил в чемодане.

Об этом информирует пресс-служба полиции области.

Сообщается, что успешный 36-летний адвокат, участник ток-шоу о женитьбе, порезал любимую на куски и по ночам развозил остатки по свалкам Обуховщины. Злоумышленник вырезал и заморозил язык, почку, матку и сердце погибшей, а руки и ноги сложил в дорожную сумку и выбросил в пруд.

Мужчина объяснил, что между ним и женщиной возник конфликт, из-за чего он задушил ее, а, чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело и пытался спрятать остатки.

Погибшую чудом опознали по брендовому платью: она уроженкой Краматорска и ей было 39 лет.

Следователи под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по фактам умышленного убийства и незаконного обращения с оружием. Сейчас преступник находится в изоляторе временного содержания.

Как сообщал УНИАН, на столичном Печерске обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением в голову.

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