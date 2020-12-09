В Одессе мужчина порезал себе вены и открыл газ, угрожая взорвать частный дом с людьми.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, вчера, около 21:00, экипаж получил вызов о запахе газа на улице и семейном конфликте в частном секторе Малиновского района города.
Заявительница пояснила, что ее 31-летний сожитель закрылся на кухне, включил газ и угрожает всех взорвать.
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«Событие произошло в одном из частных жилых домов. Прибыв на место, патрульные почувствовали сильный запах газа и сразу вызвали соответствующую службу», - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что после долгих уговоров мужчина вышел из помещения. Он был в крови, на руках и лице – порезы. Как пояснила женщина, ее супруг пытался покончить с собой, перерезав стеклом вены.
Как рассказали в управлении, мужчину успокаивали патрульные, полицейский подразделения, которое занимается семейными конфликтами, прибывшие на место специалисты газовой службы и пр.
«При этом, мужчина вел себя неадекватно, угрожал окружающим физической расправой – говорил, что сожжет, убьет… Учитывая его неадекватное, возбужденное состояние, инспекторы полиции были вынуждены применить к нему наручники, чтобы он не нанес вреда себе и окружающим», - рассказали в управлении.
На месте работали газовщики и ГСЧС. Мужчину передали медикам скорой помощи, которую вызвали полицейские.
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