Виновница ДТП стояла на учете в наркодиспансере, ранее ее уже судили за другое ДТП.

В Виннице 43-летняя женщина за рулем внедорожника сбила 13-летнего школьника. Суд выпустил ее под залог, а защита настаивает, что фигурантка состоит на учете с диагнозом алкоголизм.

Об этом говорится в материале «Фактов». Отмечается, что в крови у женщины в момент ДТП было 3,3 промилле алкоголя, что в 16,5 раза превышает норму.

Пострадавший школьник находится в тяжелом состоянии. Врачи спасли его жизнь, но впереди у него еще много операций. Старшая сестра мальчика Марина рассказала подробности трагедии.

«24 мая он с классом дежурил в школе. Уроки начинались в 10 часов, но Андрюша ушел раньше. Он должен был идти с одноклассниками — другом и подружкой. Однако приятель проспал, а девочка забыла тетради. Поэтому эти дети чудом избежали трагедии. В школу Андрею идти несколько минут. Но в поворот дороги неожиданно не вписался большой китайский внедорожник. Машина врезалась в столб и ударила брата в спину, подкинув его в воздух и бросив на забор. Далее машина еще врезалась в соседский забор и перевернулся», - сообщила она.

«Соседи рассказали, что из машины вылезла женщина, которая не понимала, что натворила. Из ее рук выпала сумка. А сама женщина упала в лужу, едва сделала пару шагов. Соседи срочно вызвали «скорую» и полицию. Моя бабушка ехала в маршрутке и видела, как в «скорую» несут какого-то мальчика. Немедленно позвонила моей маме: дома ли Андрюша? Тогда мы поняли, что брат попал в беду. Впоследствии я сама видела неадекватную водительницу, которая лежала на заднем сиденье своего автомобиля. В салоне стоял запах водки, как на спиртовом заводе. Я крикнула ей: «Что же ты натворила?!» А женщина пробормотала, запинаясь на каждом слове: «Я не пьяная, это тот мальчик сам был пьяный…», - продолжила Марина.

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Как рассказала адковат семьи мальчика Снежана Чубенко, уже на следующий день водительнице объявили о подозрении в совершении преступления. За нетрезвую езду, которая привела к травмированию людей, подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.

26 мая Винницкий городской суд удовлетворил избрал подозреваемой меру пресечения в виде ареста с альтернативным залогом в 181 тысячу гривень. Уже 27 мая ее родственники нашли необходимую сумму. Поэтому подозреваемую выпустили из СИЗО.

Суд над женщиной привлек внимание общественности. На судебное заседание пришли неравнодушные горожане и активисты.

Как отмечает Чубенко, на суде водитель отрицала, что была навеселе. По ее словам, выпила накануне лишь бокал вина. Но когда судья спросил ее о 3,3 промилле алкоголя в крови, то пожала плечами: мол, не может этого объяснить. Перед родными пострадавшего ребенка извинялась неохотно.

«Сразу после ДТП ее семья дала на лечение Андрюши пять тысяч гривен. Они уверяли на суде, что перечислили еще пятнадцать тысяч гривен, но пока родные мальчика не получили этих средств. В то же время 181 тысячу гривен залога семья водительницы собрала достаточно быстро. Это огромный цинизм и безразличие к человеческой беде! По неофициальной информации, женщина-водитель со своими родными что-то праздновала несколько суток подряд. А утром села за руль и помчалась куда-то на большой скорости…», - рассказала адвокат.

В суде адвокат виновницы ДТП и ее родные утверждали, что женщина должна употреблять специальные таблетки и ей нужен только домашний режим. Отмечали, что она, мол, имеет очень серьезные проблемы со здоровьем — физического и психического характера.

Они также предоставили справки, что фигурантка официально состоит на учете в наркодиспансере с диагнозом алкоголизм. Тем не менее, у нее были права.

Кроме того, известно, что весной прошлого года виновница трагедии уже совершила ДТП. На том же китайском внедорожнике в Виннице она повредила автомобиль «Инфинити» и скрылась с места происшествия. В дальнейшем ее задержали патрульные, составили два админпротокола - за совершение ДТП и побег.

Тогда суд приговорил женщину к штрафу, а мог и отнять права на срок от шести месяцев до одного года.

Состояние пострадавшего ребенка немного улучшилось, он уже может самостоятельно есть. Тем не менее, у него впереди несколько операций и тяжелый процесс реабилитации.

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Автор: Дмитрий Захаров