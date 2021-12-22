По информации очевидцев, огонь уже перекинулся на соседние павильоны.

В Одессе горят торговые павильоны. Очевидцы говорят, что пожар охватил магазины, где продается пиротехника. Слышны взрывы, огонь быстро распространяется.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, сегодня вечером поступило сообщение о возгорании торгового павильона с детскими игрушками.

"По прибытию на место, сотрудники ГСЧС установили, что в торговом ряду открытым пламенем горит павильон", - отметили в управлении.

В настоящее время производится вскрытие металлической обшивки с помощью бензорезов, существует угроза распространения пожара по всем павильонам.

На месте созданы два оперативных участка по недопущение распространения огня. Примерная площадь пожара 100 кв. м.

Читайте такжеПожар в гостинице вблизи Винницы: люди выпрыгивали из окон, пламя до сих пор полностью не потушили (фото, видео)В местных Telegram-каналах очевидцы сообщают, что горит павильон в районе 7-й станции Большого Фонтана. Слышны звуки, похожие на взрывы, и люди утверждают, что горит пиротехника (петарды, фейерверки). По другим данным, огонь уже перекинулся на соседние павильоны. Также обнародовано соответствующее видео.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе из-за пожара в многоквартирном доме погиб 85-летний мужчина. Пенсионер сгорел из-за неосторожного обращения со свечой.

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